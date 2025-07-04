Telegram сообщил, что у мессенджера не было технических неполадок
Мессенджер Telegram работает без ошибок, проблемы с подключением у пользователей в России не вызваны каким-либо сбоем в работе приложения, сообщили РБК в пресс-службе сервиса.
Вечером 4 июля пользователи в России, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Белгородской областей, начали массово жаловаться на сбои в работе Telegram, а также на проблемы в работе WhatsApp (мессенджер принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). По данным Downdetector, пик жалоб приходится на 18:30, к 19:40 за сутки их пришло 12 114. Жалоб на работу мессенджеров за пределами России не было.
Последний крупный сбой в работе Telegram в России произошел вечером 30 июня.
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