В работе Telegram и WhatsApp в России произошел сбой

Сбои продолжают фиксировать ежедневно с 30 июня в обоих мессенджерах. Чаще всего на неполадки жалуются жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. О проблемах также сообщает портал «Сбой.рф».

Пользователи начали массово сообщать о сбое после 17:00 мск. За час по состоянию на 17:52 мск поступила 4471 жалоба.

Чуть раньше, около 16:00 мск, пользователи начали сообщать о проблемах в работе WhatsApp (мессенджер принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

В других странах неполадок в работе Telegram и WhatsApp не наблюдается, свидетельствуют данные международной версии Downdetector.

«Telegram работает нормально. Любые проблемы с подключением, которые возникают у пользователей, не являются результатом сбоев у Telegram», — сообщили РБК в пресс-службе мессенджера.

Чаще всего о неполадках в работе Telegram сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской и Белгородской областей, свидетельствуют данные Downdetector.

Люди жалуются на сбой в работе мобильного приложения, проблемы с получением оповещений, сбой в работе сайта Telegram.

Жалобы на работу WhatsApp поступают в основном из тех же регионов, пользователи пишут о сбое в работе мобильного приложения, общем сбое и проблемах с получением уведомлений.

Последний крупный сбой в работе Telegram в России произошел вечером 30 июня. Тогда неполадок в других странах также не наблюдалось. Из данных сервиса «Сбой.рф» следует, что перебои в работе WhatsApp и Telegram с того дня наблюдаются ежедневно. Также масштабные сбои фиксировались в России 21 и 22 июня.