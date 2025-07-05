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Пользователи пожаловались на сбой в Telegram

Пользователи рассказали, что у них не загружается приложение и медиа, не приходят сообщения. Накануне они сообщали о сбое в работе Telegram и WhatsApp
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи жалуются на сбой в работе Telegram, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

По данным Downdetector, к 16:00 мск зафиксировано 695 жалоб, к 16:45 — 628.

Сообщения о проблемах в работе мессенджера за последний час поступили из Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Власти Ленинградской области ранее предупредили о возможном снижении качества мобильного интернета из-за опасности беспилотников. 

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Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи, в частности, пишут, что у них не загружается приложение и медиа, не приходят сообщения.

Накануне пользователи сообщали о сбое в работе Telegram и WhatsApp (мессенджер принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

В пресс-службе Telegram, однако, РБК сказали, что мессенджер «работает нормально». «Любые проблемы с подключением, которые возникают у пользователей, не являются результатом сбоев у Telegram», — заверили там.

Из данных сервиса «Сбой.рф» следует, что перебои в работе WhatsApp и Telegram с 30 июня фиксируются ежедневно.

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Елена Чернышова
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