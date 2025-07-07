Минобороны сообщило об ударах по центрам комплектования ВСУ
Вооруженные силы России нанесли поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
ТЦК — это аналоги военкоматов на Украине. Они занимаются воинским учетом и мобилизацией населения в вооруженные силы. ТЦК создавались с августа 2017 года на замену военным комиссариатам и в конце февраля 2022-го полностью заменили военкоматы. Со второй половины 2023-го деятельность этих органов подвергается массированной критике в связи с так называемой «уличной мобилизацией» — облавами на военнообязанных в общественных и многолюдных местах.
Российские военные нанесли удары по предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.
Средства противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Российская армия взяла под контроль село Бессаловка силами группировки войск «Север» и село Дачное, которое было занято подразделениями группировки войск «Центр».
Дачное находится у границы Днепропетровской и Донецкой областей, между селами Ялта и Новоукраинка, о взятии которых Минобороны уже отчитывалось. От него до областного центра, города Днепр, порядка 120 км.
Бессаловка в Сумской области — это приграничное село, всего в 2 км через границу от него расположено российское село Заря.
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