Военное ведомство сообщило о нанесение ударов по ТЦК Вооруженных сил Украины. Также российские военные поразили предприятие сборки дронов, склады боеприпасов и пункты дислокации украинских военных в 138 районах.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

ТЦК — это аналоги военкоматов на Украине. Они занимаются воинским учетом и мобилизацией населения в вооруженные силы. ТЦК создавались с августа 2017 года на замену военным комиссариатам и в конце февраля 2022-го полностью заменили военкоматы. Со второй половины 2023-го деятельность этих органов подвергается массированной критике в связи с так называемой «уличной мобилизацией» — облавами на военнообязанных в общественных и многолюдных местах.

Российские военные нанесли удары по предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Российская армия взяла под контроль село Бессаловка силами группировки войск «Север» и село Дачное, которое было занято подразделениями группировки войск «Центр».

Дачное находится у границы Днепропетровской и Донецкой областей, между селами Ялта и Новоукраинка, о взятии которых Минобороны уже отчитывалось. От него до областного центра, города Днепр, порядка 120 км.

Бессаловка в Сумской области — это приграничное село, всего в 2 км через границу от него расположено российское село Заря.