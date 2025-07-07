 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об ударах по центрам комплектования ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Военное ведомство сообщило о нанесение ударов по ТЦК Вооруженных сил Украины. Также российские военные поразили предприятие сборки дронов, склады боеприпасов и пункты дислокации украинских военных в 138 районах.
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

ТЦК — это аналоги военкоматов на Украине. Они занимаются воинским учетом и мобилизацией населения в вооруженные силы. ТЦК создавались с августа 2017 года на замену военным комиссариатам и в конце февраля 2022-го полностью заменили военкоматы. Со второй половины 2023-го деятельность этих органов подвергается массированной критике в связи с так называемой «уличной мобилизацией» — облавами на военнообязанных в общественных и многолюдных местах.

Российские военные нанесли удары по предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Минобороны показало кадры взятия Поддубного в ДНР
Политика

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Российская армия взяла под контроль село Бессаловка силами группировки войск «Север» и село Дачное, которое было занято подразделениями группировки войск «Центр».

Дачное находится у границы Днепропетровской и Донецкой областей, между селами Ялта и Новоукраинка, о взятии которых Минобороны уже отчитывалось. От него до областного центра, города Днепр, порядка 120 км.

Бессаловка в Сумской области — это приграничное село, всего в 2 км через границу от него расположено российское село Заря.

Читайте РБК в Telegram.

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США

Последствия наводнения в Техасе. Видео

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт

Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС

Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео

Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
ВС РФ Минобороны ВСУ
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о поражении двух пусковых установок Patriot
Политика
Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК в Киеве
Политика
Минобороны сообщило о занятии села рядом с Константиновкой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
«Спартак» по шесть раз сыграет с ЦСКА и «Динамо» в чемпионате КХЛ Спорт, 12:49
Кремль объяснил смену главы Минтранса Политика, 12:47
Новосибирцев предупредили о шпионаже под видом патриотического конкурса Политика, 12:41
НАМИ показал Aurus Komendant и Lada Vesta с беспилотными системами Авто, 12:38
Пострадавшим от советских репрессий грекам выплатили компенсацию за жилье Политика, 12:37
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 12:34
Как изменился ковид: все о новых штаммах, лечении и постковиде Социальная экономика, 12:32
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Лавров рассказал о подготовке третьего раунда переговоров с Украиной Политика, 12:32
Как инновации трансформируют экономику регионов: кейсы и меры поддержки Отрасли, 12:27
В Ленинградской области из-за дронов усилят мобильные бригады РЭБ Политика, 12:25
Минобороны сообщило об ударах по центрам комплектования ВСУ Политика, 12:21
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства Национальные проекты, 12:16
Средние ставки по ипотеке в России снизились третий раз с начала лета Недвижимость, 12:15