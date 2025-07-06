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Российские военные взяли под контроль село Поддубное в Донецкой народной республике, соответствующими кадрами поделилось Минобороны в телеграм-канале.

«Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» прорвали оборону и закрепились в населенном пункте Поддубное в ДНР», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, артиллерия и беспилотная авиация непрерывно наносили удары по позициям морской пехоты и механизированной бригады Вооруженных сил Украины в этом населенном пункте.

После освобождения зданий и подвальных помещений военные развернули флаг России. В настоящее время специалисты начали разминировать местность от взрывоопасных предметов. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться вперед, уточнило Минобороны.

Село Поддубное расположено в Великоновоселковском районе, который расположен близ границы с Днепропетровской областью. В начале 2000-х его население составляло более 600 человек.

Об освобождении села Поддубное российское оборонное ведомство сообщило ранее днем 6 июня.

Помимо этого, военные заняли также село Соболевка в Харьсковской области. Оно находится в Купянском районе региона, по данным на 2001 год, там жили около 80 человек. В январе 2024 года власти Украины объявили в селе и близлежащих населенных пунктах обязательную эвакуацию. Минобороны России в конце июля отчитывалось о продвижении на этом направлении.