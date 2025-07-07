Перед Крымским мостом образовалась очередь почти в 1 тыс. машин
У Крымского моста очередь в 950 машин образовалась со стороны Тамани, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о ситуации на подходах к мосту.
По состоянию на 7:00 мск время ожидания в очереди составит около трех часов. В сообщении также указано, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Первое сообщение за 7 июля об очереди со стороны Тамани появилось в 5:00 мск. Тогда на мосту скопились 350 машин, к 6:00 мск их число возросло до 540 автомобилей.
Ранее, 5 июля, движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о ракетной опасности в Херсонской области и воздушной в Таганроге.
В начале месяца, 1 июля, в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани оказались 900 машин. Накануне вечером 30 июня и в ночь на 1 июля движение по мосту дважды перекрыли.
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