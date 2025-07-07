 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Перед Крымским мостом образовалась очередь почти в 1 тыс. машин

Сюжет
Военная операция на Украине

У Крымского моста очередь в 950 машин образовалась со стороны Тамани, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о ситуации на подходах к мосту.

По состоянию на 7:00 мск время ожидания в очереди составит около трех часов. В сообщении также указано, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Первое сообщение за 7 июля об очереди со стороны Тамани появилось в 5:00 мск. Тогда на мосту скопились 350 машин, к 6:00 мск их число возросло до 540 автомобилей.

Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем через час
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее, 5 июля, движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о ракетной опасности в Херсонской области и воздушной в Таганроге.

В начале месяца, 1 июля, в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани оказались 900 машин. Накануне вечером 30 июня и в ночь на 1 июля движение по мосту дважды перекрыли.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака

Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд

Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Крымский мост ограничение движения Крым Тамань Россия машины
Материалы по теме
Движение по Крымскому мосту перекрыли
Политика
Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 900 машин
Политика
На Крымском мосту во второй раз за вечер перекрыли движение транспорта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Худший результат с 1949 года: как попал в кризис весь британский автопромПодписка на РБК, 08:00
Перед Крымским мостом образовалась очередь почти в 1 тыс. машин Политика, 07:58
В Воронежской области из-за падения дрона задержали несколько поездов Политика, 07:57
Burberry продлил аренду офиса в центре Москвы на фоне закрытия бутиков Бизнес, 07:30
Губернатор сообщил о попытке атаки дронов в Ленинградской области Политика, 07:28
Politico сообщило об отсутствии четкой стратегии у «Коалии желающих» Политика, 07:22
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Минобороны отчиталось об уничтожении 91 украинского дрона за ночь Политика, 07:15
Росавтодор закажет концепцию платы за проезд по трассам в регионах Бизнес, 07:04
Парадокс потребления: почему расходы россиян на еду не меняются 20 летПодписка на РБК, 07:03
NYT узнала, что украденную скрипку Страдивари нашли в Токио Общество, 06:35
Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС Политика, 06:03
Богатство рассчитали по городам и селам — новые данные о неравенствеПодписка на РБК, 06:00
В Харькове раздались взрывы Политика, 05:59