Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем через час

Движение по Крымскому мосту возобновили менее чем через час, сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

В 00:06 мск в телеграм-канале Крымского моста появилась информация о временном перекрытии движения автотранспорта. О восстановлении движения объявили в 00:59 мск.

Ограничения движения по Крымскому мосту вводят на фоне атак беспилотников ВСУ.

По данным Минобороны, вечером 26 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотников самолетного типа.

Семь аппаратов сбили над Курской областью, по четыре — над Брянской областью и над Крымом. Один дрон сбили над акваторией Черного моря.