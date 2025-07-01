На Крымском мосту во второй раз за вечер перекрыли движение транспорта
Проезд по Крымскому мосту временно перекрыт, сообщил телеграм-канал, передающий оперативную информацию о ситуации на подходах к мосту.
Канал уведомил об ограничениях в 00:22 мск 1 июля.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.
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