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Военная операция на Украине ,  
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Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 900 машин

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Количество автомобилей на Крымском мосту со стороны Тамани по состоянию на 9:00 мск выросло до 900, сообщил телеграм-канал, передающий оперативную информацию о ситуации на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 900 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее, по состоянию на 8:00 мск, телеграм-канал сообщал о 803 автомобилях в очереди к Крымскому мосту.

На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
Политика
Крымский&nbsp;мост

Вечером 30 июня и в ночь на 1 июля движение по мосту дважды перекрывали. К 1:54 мск движение автомобильного транспорта по мосту возобновили.

Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак дронов ВСУ на территорию Крыма.

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