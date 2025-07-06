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Политика ,  
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Путин заявил, что либеральная модель глобализации изживает себя

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Модель либеральной глобализации сегодня изживает себя, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Его слова приведены на сайте Кремля. Путин обратился к участникам саммита по видеосвязи.

«Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков», — сказал глава государства.

Путин неоднократно заявлял о неизбежности создания многополярного мира, а также обвинял западные страны в «однополярности» и гегемонии. Так, в декабре 2023 года на форуме «Россия зовет!» он заявил, что в системе международных экономических отношений происходят необратимые изменения и на смену глобализации приходит многополярная модель.

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До этого президент России отметил неизбежность построения «многополярного миропорядка» и отметил, что мир «постепенно избавляется» от финансовой диктатуры, цель которой — загнать людей «в кабалу» и превратить «в экономические колонии», лишая целые регионы мира важных ресурсов.

В октябре 2024 года президент выразил убежденность в том, что «всеобщий мир и всеобъемлющее развитие» могут быть обеспечены только при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, мировоззрение и традиции.

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политик, президент России
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