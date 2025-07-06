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Политика ,  
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Песков рассказал о «разных интонациях» в разговоре Путина и Макрона

Песков: в разговоре Путина и Макрона присутствовали «разные интонации»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Во время разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона звучали «разные интонации», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так он ответил на вопрос, стал ли недавний разговор более эмоционально сдержанным после утечки в СМИ записи диалога лидеров 2022 года.

«Были разные интонации, это рабочий процесс. Но еще раз повторяю, что разговор был достаточно содержательным», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль теперь учитывает возможность того, что разговор могут прослушивать не только его непосредственные участники, поэтому в описании своей позиции следует быть более сдержанным.

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Эмманюэль&nbsp;Макрон

Путин и Макрон провели телефонный разговор 1 июля, телефонная беседа стала первой с сентября 2022 года. В Кремле сообщили, что они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт России и Украины, лидерам нужно было услышать друг от друга изложение своих позиций «со всеми нюансами».

«Слив» разговора глав стран произошел в 2022 году. Тогда французские СМИ опубликовали расшифровку февральских переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал публикацию содержания звонка «сливом» и отметил, что дипломатическая этика подобных действий не предполагает.

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Александра Озерова
Эмманюэль Макрон Владимир Путин телефонный разговор Дмитрий Песков
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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