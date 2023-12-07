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Форум «Россия зовет!» ,  
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Путин заявил о переходе от глобализации к многополярному миру

Путин: мировые отношения меняются, глобализацию сменяет многополярность
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В системе международных экономических отношений происходят необратимые изменения, на смену глобализации приходит многополярная модель, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!». Трансляцию ведет РБК.

«Вы знаете, что сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и, как только что было сказано, необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель», — сказал он.

Путин заявил о неизбежности создания многополярного мира
Политика

Путин неоднократно заявлял о неизбежности создания многополярного мира, а также обвинял западные страны в «однополярности» и гегемонии. Так, в октябре он сообщил, что мир «постепенно избавляется» от финансовой диктатуры, цель которой загнать людей «в кабалу» и превратить «в экономические колонии». На смену ей приходит модель «более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества» мирового порядка.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 25 сентября заявил, что западные страны теряют влияние на фоне развития крупных региональных игроков — Индии и Китая, а развивающиеся страны активно ищут альтернативу Западу. Новый миропорядок он также назвал «многополярным миром», отметив, что «правила, регулирующие мир, исчерпывают себя».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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