Путин передал «Золотую Звезду» Героя России Михаила Гудкова его вдове
Президент России Владимир Путин передал медаль «Золотая Звезда» героя России вдове погибшего замглавкома ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова Жанне Гудковой, сообщается на сайте Кремля.
«Мы будем помнить его, и не только по его делам, но и по тем объектам, которые теперь всегда будут связаны с его именем. Это и школа, это улица в Донецке, он все-таки родился в Донецкой области. Я вам передаю это на память», — сказал Путин.
Ранее президент посмертно наградил Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции».
Первой медалью «Золотая Звезда» Гудкова наградили осенью 2023 года «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями».
2 июля 2025 года Гудков погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Он был заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом, а до этого командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.
Медаль «Золотая Звезда» — учрежденная в 1992 году государственная награда России. Она присваивается президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
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