Хинштейн рассказал, что Гудков стал первым в стране дважды Героем России
Замглавкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков — первый в современной истории дважды Герой России, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.
Он также отметил, что поручил установить погибшему генерал-майору памятник и увековечить его имя в топонимике города.
«Наш долг — сделать все, чтобы память о Варяге (позывной Гудкова) на Курской земле, за которую он сложил голову, жила всегда!» — написал он.
В 2025 году Гудков занял пост заместителя главнокомандующего ВМФ России. Под его руководством находилась морская пехота, а также ракетные и артиллерийские береговые войска. Он занимался вопросами реорганизации морской пехоты. До этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.
Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
6 июля президент России Владимир Путин посмертно наградил его второй медалью «Золотая Звезда». Первую он получил осенью 2023 года.
Также 155-й Курской бригаде морского флота было присвоено звание «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова».
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