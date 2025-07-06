Хинштейн: погибший замглавкома ВМФ Гудков — первый в стране дважды Герой России

Хинштейн рассказал, что Гудков стал первым в стране дважды Героем России

Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Замглавкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков — первый в современной истории дважды Герой России, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Он также отметил, что поручил установить погибшему генерал-майору памятник и увековечить его имя в топонимике города.

«Наш долг — сделать все, чтобы память о Варяге (позывной Гудкова) на Курской земле, за которую он сложил голову, жила всегда!» — написал он.

В 2025 году Гудков занял пост заместителя главнокомандующего ВМФ России. Под его руководством находилась морская пехота, а также ракетные и артиллерийские береговые войска. Он занимался вопросами реорганизации морской пехоты. До этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

6 июля президент России Владимир Путин посмертно наградил его второй медалью «Золотая Звезда». Первую он получил осенью 2023 года.

Также 155-й Курской бригаде морского флота было присвоено звание «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова».