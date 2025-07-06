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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн рассказал, что Гудков стал первым в стране дважды Героем России

Хинштейн: погибший замглавкома ВМФ Гудков — первый в стране дважды Герой России
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Замглавкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков — первый в современной истории дважды Герой России, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Он также отметил, что поручил установить погибшему генерал-майору памятник и увековечить его имя в топонимике города.

«Наш долг — сделать все, чтобы память о Варяге (позывной Гудкова) на Курской земле, за которую он сложил голову, жила всегда!» — написал он.

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Политика
Михаил Гудков

В 2025 году Гудков занял пост заместителя главнокомандующего ВМФ России. Под его руководством находилась морская пехота, а также ракетные и артиллерийские береговые войска. Он занимался вопросами реорганизации морской пехоты. До этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

6 июля президент России Владимир Путин посмертно наградил его второй медалью «Золотая Звезда». Первую он получил осенью 2023 года.

Также 155-й Курской бригаде морского флота было присвоено звание «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова».

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Александра Озерова
Михаил Гудков Александр Хинштейн Герой России
Михаил Гудков фото
Михаил Гудков
заместитель главкома ВМФ, военный
11 января 1983 года
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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