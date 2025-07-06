Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова медалью «Золотая Звезда»

Замглавкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков посмертно награжден медалью «Золотая Звезда», указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда» (посмертно)», — говорится в документе.

2 июля 2025 года Гудков погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Он был заместителем главнокомандующего военно-морским флотом, а до этого командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

Первой медалью «Золотая Звезда» Гудкова наградили осенью 2023 года «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями».

Медаль «Золотая Звезда» — учрежденная в 1992 году государственная награда России. Она присваивается президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.