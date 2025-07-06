ФПК допустила, что запустит больше вагонов между Москвой и Петербургом

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) следит за числом свободных мест в поездах между Москвой и Санкт-Петербургом и при необходимости и технической возможности примет решение об использовании дополнительных вагонов. Об этом компания сообщила ТАСС.

«Специалисты АО «ФПК» регулярно отслеживают количество свободных мест, в частности в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом. В случае необходимости, а также при наличии технических возможностей будет приниматься решение о включении в составы поездов дополнительных вагонов», — сказали в ФПК.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что в продаже полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву. Это произошло из-за задержки и отмены нескольких сотен рейсов в аэропортах Центральной России на фоне атак беспилотников.

В частности, в петербургском аэропорту Пулково утром в воскресенье, 6 июля, были задержаны десятки рейсов . В пресс-службе аэропорта сообщили РБК, что сейчас он работает штатно, но «для стабилизации расписания потребуется время». «Службы аэропорта и представители авиакомпании делают для этого все возможное», — добавили там.

В ночь на 6 июля над российскими регионами силы ПВО сбили 120 беспилотников, три из них — над Ленинградской областью. Еще 30 дронов уничтожили над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской, 13 — над Тульской. Четыре беспилотника сбили над Калужской областью, по два — над Смоленской и Новгородской и по одному — над Тверской областью и Азовским морем.