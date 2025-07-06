Над российскими регионами за ночь сбили 120 дронов ВСУ
Российские военные уничтожили 120 беспилотников над 11 регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего — 30 дронов — сбили над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской, 13 — над Тульской.
Еще четыре беспилотника сбили над Калужской областью, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской и по одному над Тверской областью и акваторией Азовского моря.
Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате падения обломков дрона один дом получил незначительные повреждения. Пострадавших нет, уточнил он.
Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений в регионе нет.
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