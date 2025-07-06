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Военная операция на Украине ,  
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Над российскими регионами за ночь сбили 120 дронов ВСУ

Минобороны: над 11 регионами за ночь сбили 120 дронов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили 120 беспилотников над 11 регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего — 30 дронов — сбили над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской, 13 — над Тульской.

Еще четыре беспилотника сбили над Калужской областью, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской и по одному над Тверской областью и акваторией Азовского моря.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате падения обломков дрона один дом получил незначительные повреждения. Пострадавших нет, уточнил он.

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений в регионе нет. 

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
дроны ВСУ Украина
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