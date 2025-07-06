В Пулково задержали более 50 рейсов

Работу Пулково ограничивали ночью, Минобороны сообщило, что над Ленобластью сбили три дрона. По данным табло, к утру задержаны 54 рейса на вылет. В аэропорту сообщили, что «для стабилизации расписания потребуется время»

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В петербургском аэропорту Пулково утром в воскресенье, 6 июля, задерживаются десятки рейсов, следует из данных онлайн-табло.

Судя по ним, с 0:30 до 23:20 задержаны 54 рейса на вылет, еще 11 отменены (по состоянию на 11:15 мск).

В пресс-службе Пулково сообщили РБК, что сейчас аэропорт работает штатно, но «для стабилизации расписания потребуется время». «Службы аэропорта и представители авиакомпании делают для этого все возможное», — добавили там.

Поздно вечером 5 июля в аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщала Росавиация. Они действовали до 0:30 мск. В это время в Ленинградской области объявляли режим опасности БПЛА. Позднее Минобороны сообщило о трех сбитых дронах над регионом.

Ночью аэропорт сообщал, что, по данным на 2:00, 48 рейсов были задержаны более чем на четыре часа, еще 74 отменили. 12 самолетов ушли на запасные аэродромы.

По данным Минтранса, за последние сутки в петербургском аэропорту задержали 36 рейсов, 87 отменили. Ограничения повлияли и на работу московского Шереметьево, где было задержано почти 250 рейсов. В министерстве заявили, что по состоянию на утро воскресенья аэропорты «постепенно входят в плановый режим работы», ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются в Иваново, Тамбове и Ярославле.