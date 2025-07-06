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Военная операция на Украине ,  
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АТОР сообщила о закончившихся билетах на поезда из Петербурга в Москву

АТОР: билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью закончились
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В продаже полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву, сообщила Ассоциация туроператоров России в телеграм-канале.

«Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тыс. рублей. На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются», — говорится в сообщении.

Это произошло из-за «авиационного коллапса» — в аэропортах Центральной России задержали или отменили несколько сотен рейсов.

Как сообщает ассоциация, воздушное сообщение между столицей и Санкт-Петербургом практически парализовано — из 52 рейсов, которые должны были вылететь после полудня, 30 отменили, а девять задержали.

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В пресс-службе Пулково сообщили РБК, что сейчас аэропорт работает штатно, но «для стабилизации расписания потребуется время». «Службы аэропорта и представители авиакомпании делают для этого все возможное», — добавили там.

Ограничение на полеты в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга были введены на фоне атак беспилотников.

В ночь на 6 июля над российскими регионами силы ПВО сбили 120 дронов, три из них — над Ленинградской областью.

Еще 30 дронов уничтожили над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской, 13 — над Тульской. Четыре беспилотника сбили над Калужской областью, по два — над Смоленской и Новгородской и по одному над Тверской областью и акваторией Азовского моря.

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Александра Озерова, Яна Баширова Яна Баширова
АТОР Ассоциация туроператоров России Москва Санкт-Петербург
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