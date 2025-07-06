В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Корянеко.
О снятии ограничений он сообщил в 00:30 мск.
Аэропорт Пулково закрыли для полетов 5 июля в 22:15 мск.
Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак украинских беспилотников.
Вечером 5 июля ограничения на прием и отправку рейсов ввели в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. О приостановке полетов представитель Росавиации объявил в 23:41 мск. К 00:08 ограничения сняли. Днем ограничения также вводили в Шереметьево, там было отменено и задержано две сотни рейсов. Аналогичные меры вводили и в других аэропортах, в частности,в аэропорту Кирова.
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