В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Корянеко.

О снятии ограничений он сообщил в 00:30 мск.

Аэропорт Пулково закрыли для полетов 5 июля в 22:15 мск.

Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак украинских беспилотников.

Вечером 5 июля ограничения на прием и отправку рейсов ввели в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. О приостановке полетов представитель Росавиации объявил в 23:41 мск. К 00:08 ограничения сняли. Днем ограничения также вводили в Шереметьево, там было отменено и задержано две сотни рейсов. Аналогичные меры вводили и в других аэропортах, в частности,в аэропорту Кирова.