 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Корянеко.

О снятии ограничений он сообщил в 00:30 мск.

Аэропорт Пулково закрыли для полетов 5 июля в 22:15 мск.

Два аэропорта в России ограничили полеты
Политика
Аэропорт &laquo;Туношна&raquo; в Ярославле

Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак украинских беспилотников.

Вечером 5 июля ограничения на прием и отправку рейсов ввели в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. О приостановке полетов представитель Росавиации объявил в 23:41 мск. К 00:08 ограничения сняли. Днем ограничения также вводили в Шереметьево, там было отменено и задержано две сотни рейсов. Аналогичные меры вводили и в других аэропортах, в частности,в аэропорту Кирова.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Санкт-Петербург Аэропорт Пулково ограничения
Материалы по теме
Два аэропорта в России ограничили полеты
Политика
Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Зеленский рассказал о лучшем за все время разговоре с Трампом Политика, 01:30
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты Политика, 00:59
В Ленобласти легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120 Общество, 00:54
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
В московском ТЦ «Метрополис» произошел пожар Общество, 00:32
В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров Политика, 00:25
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты Политика, 00:21
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 00:03
Верховный лидер Ирана впервые за долгое время появился на публике Политика, 05 июл, 23:56
Медведев в ответ на слова об угрозе России предложил Рютте учить русский Политика, 05 июл, 23:43
В ЮГК ответили на сообщения о задержании главы компании Струкова Бизнес, 05 июл, 23:34
В Белгородской области трое пострадали при атаках дронами транспорта Политика, 05 июл, 23:21
️Маск объявил о создании партии «Америка» Политика, 05 июл, 23:01
Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ Политика, 05 июл, 22:56