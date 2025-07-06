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Обострение между Москвой и Баку ,  
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В СПЧ предложили Азербайджану «снизить накал в отношениях»

Комиссия СПЧ предложила Азербайджану «снизить накал в отношениях»
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Баку,&nbsp;Азербайджан
Баку, Азербайджан (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Комиссия Совета при президенте по правам человека (СПЧ), занимающаяся международным сотрудничеством, призвала Баку «снизить накал в двухсторонних отношениях», говорится в сообщении в телеграм-канале совета.

«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России», — заявили в СПЧ.

Также комиссия обратилась ко всем заинтересованным министерствам и ведомствам Азербайджана с предложением оказать содействие освобождению арестованных ранее журналистов «Sputnik Азербайджан». В СПЧ подчеркнули, что сотрудникам издания не дали возможность организовать защиту своих законных прав и интересов.

«Считаем крайне важным устранить возникший раскол и вернуться на путь стратегического межгосударственного партнерства, основанного на принципах партнерства, гуманности, справедливости и верховенства международного гуманитарного права», — заключили в комиссии.

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Напряженность в отношениях России и Азербайджана возникла после того, как в Екатеринбурге задержали представителей азербайджанской диаспоры по делам об убийствах и покушении на убийство. Во время следственных мероприятий двое подозреваемых скончались. Российский СК отметил, что один из них умер от сердечной недостаточности. Баку утверждает, что они скончались от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм.

После этого в Баку силовики провели рейд на редакцию «Sputnik Азербайджан». Решением суда исполнительный директор издания Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были отправлены под стражу на четыре месяца. Также суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала азербайджанскую коллегу Сабину Яшар кызы Алиеву взять под личный контроль ситуацию с задержанием россиян в стране.

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