Путин присвоил 155-й Курской бригаде имя погибшего замглавкома ВМФ

155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты присвоено звание «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова», указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

С 6 июля бригада носит название «155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова».

6 июля Гудкова посмертно наградили медалью «Золотая Звезда» за «мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции».

Это его вторая «Золотая Звезда». Первую он получил осенью 2023 года «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями».

Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Он был заместителем главнокомандующего военно-морским флотом, а до этого командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.