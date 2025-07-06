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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Украины назвали «токсичной» дискуссию о принятии страны в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине

Обсуждение членства Украины в НАТО западными странами стало «очень токсичным» для Киева, заявил в интервью журналисту Александру Нотевскому спикер украинского МИДа Георгий Тихий. Запись опубликована на Youtube.

«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу», — заявил Тихий (цитата по ТАСС).

Он добавил, что обсуждение членства Украины в НАТО «ходит по кругу».

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Заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО была подана осенью 2022 года. С тех пор в блоке не раз заявляли о планах принять страну в его состав.

Украина не сможет вступить в НАТО, пока пост президента США занимает Дональд Трамп, заявил в конце июня президент Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что в долгосрочной перспективе вступление Украины в альянс возможно.

Чтобы вступить в НАТО Украине необходимо согласие всех стран — членов блока. Трамп неоднократно говорил, что Украина никогда не войдет в состав НАТО. Республиканец считает, что к российско-украинскому конфликту привело обещание его предшественника Джо Байдена предоставить Киеву гарантии вступления в НАТО.

Россия выступает против присоединения Украины к блоку. Одним из условий для урегулирования президент России Владимир Путин называл отказ Киева от стремления вступить в альянс.

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