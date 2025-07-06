Зеленский анонсировал поставку США Украине сотен тысяч дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с США на поставку в 2025 году сотен тысяч беспилотников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«По дронам также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что приоритетом для Украины являются поставки дронов-перехватчиков.

Ранее, 4 июля, президент Украины рассказал о прошедшем телефонном разговоре с Трампом и назвал его «очень важным и полезным».

По словам Зеленского, он поблагодарил американского президента за всю оказанную США поддержку для «восстановления постоянного мира» и обсудил с ним ПВО и возможное совместное производство вооружения, взаимные закупки и инвестиции.

Украинский президент не уточнил, обсуждал ли он с Трампом паузу в поставках Киеву американских боеприпасов.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли ранее подтвердила приостановку поставок части вооружений Украине.

3 июля президент США провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже Трамп заявил, что ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

В Кремле отметили, что Россия заинтересована в достижении своих целей предпочтительно политико-дипломатическими средствами и до тех пор, пока это не представляется возможным, спецоперация на Украине будет продолжаться. Москва осуждает поставки оружия Киеву и любую военную помощь Украине.