 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский анонсировал поставку США Украине сотен тысяч дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с США на поставку в 2025 году сотен тысяч беспилотников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«По дронам также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что приоритетом для Украины являются поставки дронов-перехватчиков.

В США заявили о попытке Трампа облегчить Москве победу над Киевом
Политика
Дональд Трамп

Ранее, 4 июля, президент Украины рассказал о прошедшем телефонном разговоре с Трампом и назвал его «очень важным и полезным».

По словам Зеленского, он поблагодарил американского президента за всю оказанную США поддержку для «восстановления постоянного мира» и обсудил с ним ПВО и возможное совместное производство вооружения, взаимные закупки и инвестиции.

Украинский президент не уточнил, обсуждал ли он с Трампом паузу в поставках Киеву американских боеприпасов.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли ранее подтвердила приостановку поставок части вооружений Украине.

3 июля президент США провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже Трамп заявил, что ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

В Кремле отметили, что Россия заинтересована в достижении своих целей предпочтительно политико-дипломатическими средствами и до тех пор, пока это не представляется возможным, спецоперация на Украине будет продолжаться. Москва осуждает поставки оружия Киеву и любую военную помощь Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Зеленский США беспилотники Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский рассказал о лучшем за все время разговоре с Трампом
Политика
Орбан заявил о плане Зеленского утроить счета за газ в Венгрии
Политика
Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
МИД заявил об отсутствии даты нового раунда переговоров России и США Политика, 03:04
Зеленский анонсировал поставку США Украине сотен тысяч дронов Политика, 02:33
«Реал» стал последним полуфиналистом клубного чемпионата мира Спорт, 02:13
В Киеве и еще нескольких городах Украины раздались взрывы Политика, 02:08
«МК» сообщил о госпитализации требовавшего встречи с Путиным художника Общество, 01:46
Захарова объяснила желание Зеленского встретиться с Путиным Политика, 01:45
Зеленский рассказал о лучшем за все время разговоре с Трампом Политика, 01:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты Политика, 00:59
В Ленобласти легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120 Общество, 00:54
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
В московском ТЦ «Метрополис» произошел пожар Общество, 00:32
В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров Политика, 00:25
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты Политика, 00:21
Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 00:03