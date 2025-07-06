ЦАХАЛ сообщила о перехвате выпущенной из Йемена по Израилю ракеты

Вооруженные силы Израиля перехватили запущенную с территории Йемена ракету, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

«Перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в сообщении.

Представители ЦАХАЛ отметили, что в нескольких районах еврейского государства в соответствии с протоколом объявляли воздушную тревогу.

В начале июля после ракетного удара хуситов министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал Йемену судьбу «как у Тегерана», имея в вид 12-дневную войну Израиля с Ираном. Незадолго до этого израильские военные также перехватили ракету, летевшую из Йемена.

Хуситы, нанося удары по Израилю, утверждают, что действуют в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа. Израиль наносит ответные удары по Йемену.

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, объяснив ее приближением исламской республики к созданию ядерного оружия. Иран в ответ выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет. Несколько дней стороны обменивались ударами.

После вступления в конфликт США, Тегеран нанес удар по американской базе в Катаре, заранее предупредив Вашингтон. 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о прекращении огня. Израиль, соглашаясь на перемирие, заявил, что достиг всех своих целей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, объявил о победе над Израилем и США.