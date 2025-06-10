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Война с хуситами ,  
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Йеменские хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт «Бен-Гурион»

Сюжет
Война с хуситами
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Йеменские хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт «Бен-Гурион»
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Йеменские хуситы (религиозно-политическое движение «Ансар Аллах») атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью баллистических ракет. Об этом говорится в телеграм-канале движения.

«Смотрите! Поднимается дым после падения осколков ракеты в районе аэропорта «Бен-Гурион», — говорится в сообщении.

Также в телеграм-канале движения опубликовали момент пролета йеменской ракеты в небе над Израилем рядом с самолетом.

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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

В начале мая йеменские хуситы также заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион и предупредили международные авиакомпании о небезопасности полетов. Представитель группировки подчеркнул, что удары будут продолжаться до прекращения израильских атак по Газе.

Армия обороны Израиля подтвердила пуск баллистической ракеты со стороны хуситов и сообщила о нескольких попытках перехвата. Обломки ракеты упали у терминала 3, в результате пострадали шесть человек. Аэропорт приостанавливал работу примерно на час, Lufthansa и Air Europa отменили рейсы.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о намерении нанести ответный удар в семь раз сильнее.

Военная операция Израиля в секторе Газа началась 7 октября 2023 года после нападения палестинского движения ХАМАС, в результате которого погибли около 1,2 тысячи человек, а более 250 были взяты в заложники. Хуситы поддержали ХАМАС и объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с Израилем, хотя неоднократно наносились удары по коммерческим судам третьих стран. Кроме того, хуситы пытаются атаковать цели внутри Израиля. ЦАХАЛ наносит ответные удары.

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Плугина Ирина
хуситы Йемен Израиль аэропорт Бен-Гурион атака
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