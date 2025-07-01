Израиль после атаки хуситов пообещал Йемену «судьбу как у Тегерана»

После ракетного удара хуситов глава МИД Израиля пообещал, что «если кто-то поднимет руку на страну, эта рука будет отсечена». Посол США в Израиле заявил, что бомбардировщикам B-2, возможно, «стоит нанести визит в Йемен»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал ответить на ракетную атаку йеменских хуситов и нанести удары по Йемену.

«У Йемена такая же судьба, как и у Тегерана», — заявил Кац (цитата по Reuters), имея в виду 12-дневную войну Израиля с Ираном. По словам министра, «после удара по голове змеи в Тегеране» Израиль ударит по хуситам. «Если кто-то поднимет руку на Израиль, то эта рука будет отсечена», — пообещал он.

Times of Israel пишет, что израильские военные перехватили ракету, летевшую из Йемена.

Хуситы, атакуя Израиль, утверждают, что действуют в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа. Также они нападают на суда в Красном море, что создает серьезные перебои в мировой торговле. Израиль наносит ответные удары по Йемену.

Посол США в Израиле Майк Хакаби после сегодняшней атаки написал в X, что американским бомбардировщикам B-2, возможно, «стоит нанести визит в Йемен». Соединенные Штаты задействовали их при ударе по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня.

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, объяснив ее тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран в ответ выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет. Стороны несколько дней обменивались ударами. После того как в конфликт вступили США Тегеран нанес удар по американской базе в Катаре, заранее предупредив Вашингтон. 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о прекращении огня. Израиль, соглашаясь на перемирие, заявил, что достиг всех своих целей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, со своей стороны, объявил о победе над Израилем и США.