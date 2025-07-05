Два аэропорта в России ограничили полеты
В аэропортах Кирова и Ярославля ограничили прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал Кореняко.
Ранее утром, в 8:18, ограничения были введены также в аэропортах Ижевска и Иваново. В последней воздушной гавани они действуют до сих пор. В оперштабе Ивановской области сообщали, что в регионе введен режим опасности БПЛА.
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