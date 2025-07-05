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Военная операция на Украине ,  
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Два аэропорта в России ограничили полеты

Росавиация: аэропорты Ярославля и Кирова ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Кирова и Ярославля ограничили прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал Кореняко.

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Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Ранее утром, в 8:18, ограничения были введены также в аэропортах Ижевска и Иваново. В последней воздушной гавани они действуют до сих пор. В оперштабе Ивановской области сообщали, что в регионе введен режим опасности БПЛА.

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Софья Полковникова
Запрет полетов Кировская область Ярославская область
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