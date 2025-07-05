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Военная операция на Украине ,  
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«Аэрофлот» сообщил об отменах ряда рейсов после ограничений в Шереметьево

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

«Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» отменили ряд рейсов 5 июля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Если вас пересадили на другой рейс — это ближайший возможный, на котором есть места. Пересадить на более ранее время не получится», — говорится в сообщении.

Клиенты, чьи рейсы отменили, могут отказаться от перевозки и вернуть деньги за билеты, отметили в «Аэрофлоте». «Нет необходимости находиться в аэропорту, если вы решили отказаться от перевозки», — подчеркнул авиаперевозчик.

Количество отмененных рейсов в авиакомпании не уточнили. Пассажирам посоветовали проверять свои бронирования через приложение.

В Шереметьево сняли ограничения на полеты
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Фото:Андрей Любимов / РБК

За последние сутки несколько аэропортов в России ограничивали работу на фоне атак украинских дронов. Петербургский аэропорт Пулково закрывали трижды менее чем за сутки. Аэропорт Шереметьево на несколько часов перестал выпускать лайнеры. Росавиация сообщала об ограничениях «в ряде секторов московской воздушной зоны» и усилении ветра.

Утром 5 июля ограничения вводили в аэропортах Ижевска и Иваново, позднее прием и выпуск рейсов ограничили в аэропортах Кирова и Ярославля.

Минобороны отчиталось о 94 уничтоженных над Россией дронах в ночь на 5 июля. Позднее ведомство неоднократно сообщало о перехвате беспилотников в нескольких российских регионах.

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