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Военная операция на Украине ,  
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В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В московском аэропорту Шереметьево разрешили отправку рейсов, ограничения по использованию воздушного пространства сняты, сообщает пресс-служба воздушной гавани телеграм-канале.

«Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», — уточнили в аэропорту.

Там также отметили, что скоплений пассажиров в аэропорту нет.

Росавиация заявила об остановке вылетов самолетов из Шереметьево
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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Ранее утром 5 июля Росавиация сообщила, что Шереметьево перестал выпускать лайнеры, но продолжает их прием. Это связано с сильным ветром и ограничениями. Незадолго до того силы ПВО России перехватили два дрона, летевших на Москву.

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Софья Полковникова
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