В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Фото: Андрей Любимов / РБК

В московском аэропорту Шереметьево разрешили отправку рейсов, ограничения по использованию воздушного пространства сняты, сообщает пресс-служба воздушной гавани телеграм-канале.

«Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», — уточнили в аэропорту.

Там также отметили, что скоплений пассажиров в аэропорту нет.

Ранее утром 5 июля Росавиация сообщила, что Шереметьево перестал выпускать лайнеры, но продолжает их прием. Это связано с сильным ветром и ограничениями. Незадолго до того силы ПВО России перехватили два дрона, летевших на Москву.