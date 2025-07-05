В Шереметьево сняли ограничения на полеты
В московском аэропорту Шереметьево разрешили отправку рейсов, ограничения по использованию воздушного пространства сняты, сообщает пресс-служба воздушной гавани телеграм-канале.
«Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», — уточнили в аэропорту.
Там также отметили, что скоплений пассажиров в аэропорту нет.
Ранее утром 5 июля Росавиация сообщила, что Шереметьево перестал выпускать лайнеры, но продолжает их прием. Это связано с сильным ветром и ограничениями. Незадолго до того силы ПВО России перехватили два дрона, летевших на Москву.
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