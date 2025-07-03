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Обострение между Москвой и Баку ,  
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IT-предприниматель заявил, что избитый в Баку россиянин — его подчиненный

Сюжет
Обострение между Москвой и Баку

Один из задержанных в Баку россиян — разработчик по внедрению искусственного интеллекта, сообщил IT-предприниматель Валентин Преображенский в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По его словам, задержанный и избитый 23-летний Сергей Софронов работает на него. Последний раз Преображенский видел подчиненного 30 июня около 20:30 мск на созвоне с ним и коллегами. На момент видозвонка Сергей выглядел как раньше, без синяков и кровоподтеков. Предприниматель также отметил, что Софронов много работает и с 2022 года путешествует.

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В начале июля в Азербайджане задержали восьмерых россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Их арестовали на четыре месяца. На видео из суда у задержанных видны синяки и кровоподтеки. Среди них — 23-летний Софронов, что подтвердила его мать.

IT-предприниматель заявил, что избитый в Баку россиянин — его подчиненный
Video

По данным вологодских телеграм-каналов, Сергей окончил кадетский класс лицея в Череповце, затем переехал в Калининград, где учился в БФУ им. Канта. В октябре 2022 года, после начала частичной мобилизации, уехал сначала в Казахстан, а потом — в Азербайджан.

Мать Софронова рассказала, что у сына при задержании забрали телефон, и сейчас связи с ним нет. Она поддерживает контакт с российским посольством, которое обещает помощь, а также назвала обвинения против Софронов абсурдными.

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Полина Дуганова
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