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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Мать избитого в Баку россиянина назвала абсурдом обвинения против сына

Мать задержанного в Баку Сергея Софронова назвала абсурдом обвинение против сына
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Обвинения против задержанного и избитого в Баку Сергея Софронова абсурдны, заявила его мать, Мария Софронова, в разговоре с ТАСС. Ее сыну предъявили обвинения в торговле наркотиками и киберпреступлениях.

«На мой взгляд, все обвинения абсурдны! Какой сбыт наркотиков? Он приехал в Баку в конце апреля. На неделе с утра до вечера работал, по вечерам, пару раз в неделю, ходил в магазин или кафе, последнее время иногда бегал по набережной, занимался фитнесом», — сказала женщина.

По ее словам, она виделась с Сергеем неделю назад, когда приехала в Баку с младшим сыном. Всю неделю Софронов работал, а выходные провел с ней и братом.

«Сережа в выходные был с нами — мы ездили на экскурсии, гуляли. А в будни он работал и только поздно вечером выводил нас полюбоваться ночным Баку или где-то перекусить, — сказала мать задержанного. — Это было неделю назад! Он что, в наркодилера за неделю превратился? В городе, где ни с кем не знаком?»

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Фото: Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике

В июле 2025 года в Азербайджане задержали восьмерых россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях, их взяли под стражу на четыре месяца. На кадрах из суда видно, что у мужчин на лицах синяки и кровоподтеки. Одним из задержанных оказался Сергей Софронов.

Мать избитого в Баку россиянина назвала абсурдом обвинения против сына
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Их аресты прошли после задержания в конце июня в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования убийств и покушений на убийство, совершенных с 2001 по 2011 год. Два подозреваемых скончались. Российский СК отметил, что один из них умер от сердечной недостаточности. Азербайджанские власти утверждают, что подозреваемые скончались от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм.

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Александра Озерова
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