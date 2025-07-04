Захарова осудила реакцию Еревана на заявления МИДа о свободе веры

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В ноте, которую Армения вручила России, содержатся цитаты заявлений российских государственных и общественных деятелей «в поддержку свободы вероисповедания» и слова о «недопустимости забвения геноцида армян», которые не понравились правительству премьера Никола Пашиняна, сообщила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Например, эта цитата [не понравилась]: «Вы можете представить, что еще несколько лет назад, что кто-то, являясь гражданином Армении, на территории Армении, по национальности армянин, может сказать, что геноцида армян не было? И вдруг сейчас человек, который является руководителем государства, говорит, что такого геноцида в общем-то и не было», — рассказала дипломат, упомянув свою цитату.

Пашинян несколько раз предлагал снизить накал риторики в отношении геноцида армян, произошедшего в начале XX века в Турции. В марте он заявил, что международное признание трагедии не входит «в число наших внешнеполитических приоритетов». Подобные заявления вызывают критику со стороны оппозиции в Армении.

МИД Армении заявлял, что вручил ноту протеста послу России в Ереване Сергею Копыркину в связи с «оскорбительными высказываниями», звучавшими в эфире российских телеканалов, а также «нападками на деятельность властей». Как заявляет министерство, они ведут к «нейтрализации положительных результатов», которые были достигнуты благодаря визитам высших должностных лиц двух стран.

МИД также пожаловался на заявления некоторых «должностных лиц, депутатов Государственной думы, СМИ, представителей экспертного сообщества» в России.

«Согласно этим заявлениям, задержание лиц, планирующих государственный переворот, расценивается как «очередной недружественный шаг премьер-министра Армении Никола Пашиняна», — отмечается в заявлении.

В июне 2025 года власти Армении заявили о пресечении попытки государственного переворота, который хотели совершить члены «Священной борьбы» — движения, созданного в 2024 году во время протестов. Полиция арестовала его лидера и главу Тавушской епархии ААЦ Баграта Галстаняна, нескольких участников, а также многих известных сторонников движения.

Задержания сопровождались протестами и столкновениями с сотрудниками службы безопасности.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских чиновников и экспертов не вмешиваться в дела страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва «никоим образом» не хочет этого делать. Вместе с тем он призвал не забывать, что в России живут несколько миллионов армян, которые «с болью смотрят на эти события» и многие из которых «не приемлют того, что происходит».