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МИД назвал сроки открытия прямого авиасообщения с Саудовской Аравией

Лавров: прямое авиасообщение с Саудовской Аравией откроют в октябре
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией планируется на октябрь, заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции велась на Rutube.

«Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми будет способствовать, во-первых, открытие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, которое намечено на октябрь нынешнего года», — сказал Лавров.

Министр также отметил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Саудовской Аравией находится на завершающей стадии подготовки.

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Политика

Глава МИД Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Россию вечером 3 июля.

В конце мая агентство SPA сообщило, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина.

По данным агентства, послание российского лидера было посвящено двусторонним отношениям России и Саудовской Аравии.

В марте Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и поздравил руководство и народ королевства со священным для мусульман месяцем Рамаданом.

При посредничестве Саудовской Аравии в конце марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и Соединенных Штатов. Там же состоялась встреча делегаций США и Украины.

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Плугина Ирина
авиасообщение Россия Саудовская Аравия Сергей Лавров МИД
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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