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ПМЭФ-2025 ,  
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Дмитриев встретился на ПМЭФ с министром энергетики Саудовской Аравии

Сюжет
ПМЭФ-2025

Дмитриев встретился на ПМЭФ с министром энергетики Саудовской Аравии
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Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прошелся по форуму ПМЭФ с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдул-Азизом бин Салманом Аль Саудом.

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Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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