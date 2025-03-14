Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан и передал добрые пожелания саудовскому королю Салману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду, сказано в сообщении.

«С учетом проведенных на территории королевства международных контактов Мухаммед Бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений», — сообщили в Кремле.

В Саудовской Аравии 18 февраля проходили переговоры России и США. Стороны обсуждали в том числе урегулирование конфликта на Украине и вопросы двухсторонних отношений. 11 марта в Джидде (также Саудовская Аравия) состоялась встреча делегаций США и Украины.

Путин со своей стороны высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии и поблагодарил руководство страны в том числе за создание благоприятных условий для проведения переговоров России и США в Эр-Рияде 18 февраля.

Также стороны обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+.

«С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе», — заключили в Кремле.

Материал дополняется