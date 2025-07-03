Глава МИД Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Россию

Фейсал бен Фархан Аль Сауд (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в четверг вечером прибыл с официальным визитом в Россию, говорится в сообщении МИДа королевства в социальной сети Х.

«Его Высочество принц Фейсал бен Фархан бен Абдалла планирует обсудить двусторонние отношения и пути их укрепления. Его Высочество также обсудит ключевые региональные и международные вопросы, а также темы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

В конце мая агентство SPA сообщило, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина. По информации агентства, послание президента было посвящено двусторонним отношениям России и Саудовской Аравии и было передано заместителю главы МИДа королевства Валиду Эль-Херейджи послом России в Саудовской Аравии Сергеем Козловым во время их встречи в штаб-квартире министерства в Эр-Рияде.

В марте Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и поздравил руководство и народ королевства со священным для мусульман месяцем Рамаданом.

При посредничестве Саудовской Аравии в конце марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Там же состоялась встреча делегаций США и Украины.