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Военная операция на Украине ,  
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В Сергиевом Посаде отразили атаку беспилотника

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Военная операция на Украине
В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет. Атака беспилотников сегодня ночью затронула Москву и Московскую область, а также еще целый ряд регионов. Налет дронов стал крупнейшим с начала года
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

ПВО отразила атаку беспилотника самолетного типа в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщила местная администрация. Там отметили, что в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Минобороны утром сообщило об отражении минувшей ночью самой крупной атаки дронов с начала года. В общей сложности был сбит 121 дрон над 13 регионами.

Атаке подверглась в том числе Московская область. Мэр столицы Сергей Собянин говорил, что дроны сбили в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске, а также в Троицком округе Москвы. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на полеты.

Минобороны заявило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Кроме Москвы и Московской области, дроны атаковали Брянскую, Рязанскую, Курскую, Саратовскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую, Орловскую и Липецкую области, а также Крым. Отдельно Минобороны сообщало о перехвате трех беспилотников в Ленинградской области. Работа аэропортов ограничивалась в Уфе, Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Саратове.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
беспилотники дроны Сергиев Посад Подмосковье Московская область Военная операция на Украине
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