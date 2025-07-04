В Сергиевом Посаде подстанция загорелась после падения обломков БПЛА

В Сергиевом Посаде загорелась подстанция после падения обломков дрона

После падения обломков беспилотника в районе микрорайона Звездочка в Сергиевом Посаде в Московской области загорелась электроподстанция, сообщила в телеграм-канале глава городского округа Оксана Ероханова.

«Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма. Несколько объектов ЖКХ, социальные учреждения, многоквартирные дома», — говорится в сообщении.

Власти округа сообщили, что для оперативного подключения объектов к электроэнергии везут генераторы.

После тушения пожара специалисты «Россетей» начнут восстанавливать работу подстанций.

Утром 4 июля Сергиев Посад атаковали украинские беспилотники. В результате атаки дронов была повреждена подстанция.

Ранее власти города сообщили о нескольких взрывах в микрорайоне Звездочка. Пострадал один мужчина, которого незначительно ранило осколками беспилотника.

До этого дроны ВСУ атаковали Сергиев Посад в январе. Повреждений на земле и пострадавших не было.

В ночь на 4 июля украинские беспилотники также атаковали Ростовскую область — в поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения дрона на жилой дом погибла женщина.