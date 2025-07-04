В Ростовской области пенсионерка погибла при обрушении дома из-за БПЛА

Из-за падения беспилотника в Миллеровском районе был поврежден восьмиквартирный жилой дом. Там обрушилась плита перекрытия, что привело к гибели пенсионерки. Других пострадавших нет

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Ростовская область этой ночью подверглась атаке украинских беспилотников, есть погибшие, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей», — рассказал он.

Под ударом ВСУ оказались также Азов и Тарасовский район. В Азове «повреждены стекла в многоквартирном доме по пер. Коллонтаевский, 94», обломки дрона упали на стадион им. Э. П. Лакомова (расположен неподалеку). О других пострадавших не сообщается.

Этой ночью в нескольких регионах России был введен режим опасности атаки БПЛА. Это Липецкая, Воронежская, Курская, Ивановская области.

В Ростовской области последний раз об атаке дронов сообщалось в ночь на 2 июля. Тогда было уничтожено два БПЛА - в Новошахтинске и Аксайском районе.