 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области пенсионерка погибла при обрушении дома из-за БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области пенсионерка погибла при обрушении дома из-за БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за падения беспилотника в Миллеровском районе был поврежден восьмиквартирный жилой дом. Там обрушилась плита перекрытия, что привело к гибели пенсионерки. Других пострадавших нет
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Ростовская область этой ночью подверглась атаке украинских беспилотников, есть погибшие, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей», — рассказал он.

Под ударом ВСУ оказались также Азов и Тарасовский район. В Азове «повреждены стекла в многоквартирном доме по пер. Коллонтаевский, 94», обломки дрона упали на стадион им. Э. П. Лакомова (расположен неподалеку). О других пострадавших не сообщается.

Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов над пятью регионами России
Общество
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Этой ночью в нескольких регионах России был введен режим опасности атаки БПЛА. Это Липецкая, Воронежская, Курская, Ивановская области.

В Ростовской области последний раз об атаке дронов сообщалось в ночь на 2 июля. Тогда было уничтожено два БПЛА - в Новошахтинске и Аксайском районе.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ростовская область беспилотники Юрий Слюсарь
Материалы по теме
Беспилотники нанесли удар по объекту в Удмуртии
Политика
В Брянской области автомобиль «Мираторга» загорелся из-за атаки дрона
Политика
В Воронежской области БПЛА повредили несколько домов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Арестованная замглавы Росгидромета не признала вину в мошенничестве Политика, 06:48
Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку Политика, 06:40
Часть Сергиева Посада в результате атаки дронов осталась без света Политика, 06:32
В Индии рыба марлин утащила рыбака в открытое море Общество, 06:19
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить без сожалений Общество, 06:00
Сергиев Посад атаковали беспилотники Политика, 05:58
Трамп заявил, что власти Ирана хотят переговоров с ним Политика, 05:54
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты Политика, 05:35
В Ростовской области пенсионерка погибла при обрушении дома из-за БПЛА Политика, 05:26
Глава разведки США обвинила в «преследовании» коллег репортера WP Политика, 05:13
The Economist описал пристрастие ЕС к правилам и нежелание их выполнять Политика, 04:56
Вильфанд предсказал тридцатиградусную жару в Москве со следующей недели Общество, 04:40
Киевлянам рекомендовали закрыть окна из-за сильных пожаров после взрывов Политика, 04:25
Euraktiv узнал о подготовке Европы к сокращению войск США на континенте Политика, 04:13