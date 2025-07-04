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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Ижевска ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба воздушной гавани.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули представители аэропорта.

Для уточнения актуального времени вылета и расписания рейсов пассажиров попросили использовать онлайн-табло аэропортов вылета и официального сайта аэропорта.

Также об ограничениях, введенных в аэропорту Ижевска, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Ижевска вводили днем 3 июля.

В еще двух аэропортах ввели временные ограничения
Политика
Фото:Наталья Гарнелис / ТАСС

Ограничения на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак украинских беспилотников.

Утром 4 июля ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Ранее для полетов закрыли аэропорты Самары, Саратова и Ярославля. В Саратове ограничения позже сняли.

В ночь на 4 июля дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. В поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения беспилотника на жилой дом погибла пенсионерка.

Ранним утром 4 июля в результате атаки беспилотников на Сергиев Посад пострадали два человека. После падения обломков беспилотника начался пожар на подстанции.

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Плугина Ирина
Ижевск аэропорты ограничения Росавиация
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