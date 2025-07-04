В аэропорту Ижевска ввели ограничения на полеты
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба воздушной гавани.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули представители аэропорта.
Для уточнения актуального времени вылета и расписания рейсов пассажиров попросили использовать онлайн-табло аэропортов вылета и официального сайта аэропорта.
Также об ограничениях, введенных в аэропорту Ижевска, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Ижевска вводили днем 3 июля.
Ограничения на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак украинских беспилотников.
Утром 4 июля ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Ранее для полетов закрыли аэропорты Самары, Саратова и Ярославля. В Саратове ограничения позже сняли.
В ночь на 4 июля дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. В поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения беспилотника на жилой дом погибла пенсионерка.
Ранним утром 4 июля в результате атаки беспилотников на Сергиев Посад пострадали два человека. После падения обломков беспилотника начался пожар на подстанции.
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