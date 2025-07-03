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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Ижевска закрыли для полетов

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Военная операция на Украине
Фото: Есич Елена / Shutterstock
Фото: Есич Елена / Shutterstock

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В своем телеграм-канале он уточнил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Российские аэропорты приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атак дронов. Днем ограничения работали в аэропорту Казани, Самары и Ульяновска. Их уже сняли.

Минобороны России сообщило о 69 сбитых ночью дронах над пятью российскими регионами, включая Воронежскую и Липецкую области. В последней дрон попал в строящийся многоквартирный дом, также при падении обломков беспилотника на частный дом погибла женщина.

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Полина Минаева
Росавиация аэропорты ограничения атака дронов
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