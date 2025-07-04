В еще двух аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч) и Ярославль (Туношна)», — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Саратова.

Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне угрозы атак украинских беспилотников.



Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об одной погибшей в результате атаки дронов в поселке Долотинка Миллеровского района. Также атаке беспилотников подвергся Сергиев Посад, часть города в результате осталась без электричества.