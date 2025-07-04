 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В еще двух аэропортах ввели временные ограничения

Сюжет
Военная операция на Украине

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч) и Ярославль (Туношна)», — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Саратова.

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне угрозы атак украинских беспилотников.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об одной погибшей в результате атаки дронов в поселке Долотинка Миллеровского района. Также атаке беспилотников подвергся Сергиев Посад, часть города в результате осталась без электричества.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине аэропорты Самара Ярославль беспилотники Росавиация
Материалы по теме
Аэропорт Ижевска закрыли для полетов
Политика
Аэропорт Ульяновска приостановил рейсы
Политика
В аэропорту Самары приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Вы создаете ИИ-решение: что выбрать — свою инфраструктуру или облакоПодписка на РБК, 08:22
Аэропорт Нижнекамска закрыли для полетов Политика, 08:21
В Сергиевом Посаде загорелась подстанция после падения обломков дрона Политика, 08:18
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Экс-генсек ОБСЕ рассказал, чего не хватает переговорам по Украине Политика, 08:00
Экс-генсек ОБСЕ: «Надо выстраивать европейскую безопасность с Россией» Политика, 08:00
Суд взыскал с Нагиева долги по ЖКХ Общество, 07:58
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Над российскими регионами за ночь сбили 48 беспилотников Политика, 07:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:29
Аэропорт Казани закрыли для полетов Политика, 07:27
В еще двух аэропортах ввели временные ограничения Политика, 07:07
Адвокаты и Клишас поспорили о сроке для обманутых мошенниками террористов Политика, 07:01
В Красноярском крае задержали воспитателя лагеря, где насиловали мальчика Общество, 06:58
C 1 июля в России появился новый вид вклада. Как он работает Инвестиции, 06:57