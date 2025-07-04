Аэропорт Нижнекамска закрыли для полетов
В аэропорту Нижнекамска введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — говорится в сообщении.
Представитель Росавиации уточнил, что ограничения, объявленные в 08:05 мск были введены для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак украинских беспилотников.
Утром 4 июля ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропорту Казани. Ранее для полетов закрыли аэропорты Самары, Саратова и Ярославля.
В ночь на 4 июля украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. В поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения дрона погибла женщина.
Ранним утром 4 июля в результате атаки дронов ВСУ на Сергиев Посад пострадали два человека. После падения обломков беспилотника загорелась подстанция.
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