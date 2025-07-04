Аэропорт Нижнекамска закрыли для полетов

В аэропорту Нижнекамска введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации уточнил, что ограничения, объявленные в 08:05 мск были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак украинских беспилотников.

Утром 4 июля ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропорту Казани. Ранее для полетов закрыли аэропорты Самары, Саратова и Ярославля.

В ночь на 4 июля украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. В поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения дрона погибла женщина.

Ранним утром 4 июля в результате атаки дронов ВСУ на Сергиев Посад пострадали два человека. После падения обломков беспилотника загорелась подстанция.