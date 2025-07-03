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Переговоры России и США ,  
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Трамп вслед за Путиным анонсировал разговор с президентом России

Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о планах поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, о чем написал в cвоей соцсети Truth Social.

«В 10:00 утра буду говорить с президентом России Путиным. Спасибо!» — сообщил Трамп.

Незадолго до заявления американского главы Путин сообщил, что проведет с ним сегодня телефонный разговор. В США 4 июля отмечают национальный День независимости.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет сегодня, 3 июля, телефонный разговор. «Я думаю, уже вечером, точно после 6-7 вечера, мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», — сказал он.

Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля
Политика
Владимир Путин

Путин и Трамп в последний раз общались по телефону в середине июня — разговор длился 50 минут и касался в том числе ситуации на Ближнем Востоке. Этот разговор лидеров стал четвертым за 2025 год, а первую беседу главы России и США провели 12 февраля, сразу после визита в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа и обмена заключенными.

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Полина Дуганова
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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