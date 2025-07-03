Погибший генерал-майор Гудков на встрече с Путиным в марте. Видео
Погибший генерал-майор Михаил Гудков в марте участвовал в чаепитии с Владимиром Путиным, когда президент приехал в Мурманскую область и посетил атомный подводный крейсер «Архангельск».
Тогда глава государства сказал, что опыт Гудкова нужно тиражировать на другие подразделения. Во время этой беседы генерал-майор был назначен заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом. До этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.
О гибели Гудкова в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. По данным Минобороны, генерал-майор погиб 2 июля время боевой работы в одном из приграничных районов.
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