Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Пермь»

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Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Мероприятие прошло в ходе рабочей поездки главы государства в Мурманскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, в 2026 году подлодка войдет в состав Военно-Морского флота (ВМФ) России, после чего она приступит к выполнению боевых задач.

Путин считает, что подлодки и корабли подобного рода «усилят мощь и укрепят морские рубежи России, Северного морского пути, а также обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана, в том числе в Арктической зоне».

Он поблагодарил сотрудников конструкторского бюро «Малахит», корабелов «Севмаша», а также коллективы смежных предприятий «за успешное выполнение заданий, за добросовестную и качественную работу».

Атомный подводный крейсер «Пермь» — многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, построенный на предприятии «Севмаш». Она станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».