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Путин назначил заместителя командующего ВМФ

Путин назначил заместителем главкома ВМФ Михаила Гудкова

Президент Владимир Путин назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаила Гудкова заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом.

«Мною принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности», — заявил он генерал-майору во время общения с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» (цитата по ТАСС). По словам Путина, и министр обороны Андрей Белоусов, и начальник Генштаба Валерий Герасимов считают, что опыт Гудкова «нужно тиражировать на другие подразделения».

В зону ответственности Гудкова войдет командование всей морской пехотой ВМФ и ракетными и артиллерийскими береговыми войсками, уточнил Путин.

Осенью 2023 года Гудков, который тогда имел звание полковника, был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя России «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями», сообщало Минобороны.

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