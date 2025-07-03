 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков проаносировал зарубежный телефонный разговор у Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В ближайшее время у президента России Владимира Путина состоится международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«После 6-7 мы проинформируем о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», — сказал Песков.

Материал дополняется

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Денис Малышев
Дмитрий Песков Владимир Путин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 12:34
Город в отражении: чем удивляет комплекс ICE Towers на западе Москвы Недвижимость, 12:34
Португалия попросила УЕФА почтить память Диогу Жоты на женском Евро Спорт, 12:32
МИД России заявил об отсутствии консульского доступа к задержанным в Баку Политика, 12:28
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Харьковской области Политика, 12:23
Кремль отреагировал на решение США приостановить военные поставки Украине Политика, 12:19
Умерла звезда украинского сериала «Коли ми вдома» Татьяна Шелига Общество, 12:19
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кремль заявил, что по новому раунду переговоров с Украиной «затыков» нет Политика, 12:18
Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля Политика, 12:16
Песков проаносировал зарубежный телефонный разговор у Путина Политика, 12:16
Что дает малому бизнесу участие в городских мероприятиях Отрасли, 12:14
Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов Общество, 12:10
Как освоение космоса связано с добычей редких металлов Тренды, 12:08
Карпин назвал лучших управленцев в российском футболе Спорт, 12:07