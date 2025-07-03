Песков проаносировал зарубежный телефонный разговор у Путина

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В ближайшее время у президента России Владимира Путина состоится международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«После 6-7 мы проинформируем о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», — сказал Песков.

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