Песков проаносировал зарубежный телефонный разговор у Путина
В ближайшее время у президента России Владимира Путина состоится международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«После 6-7 мы проинформируем о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», — сказал Песков.
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