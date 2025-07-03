Сын Трампа призвал ЦРУ раскрыть ложь о вмешательстве России в выборы США

Дональд Трамп-младший (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Сын американского президента Дональд Трамп-младший призвал главу ЦРУ Джона Рэтклиффа и дальше разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Об этом он написал на своей странице в X.

В своей публикации он прокомментировал недавний пост Рэтклиффа об отчете ЦРУ, посвященном оценке работы Разведывательного агентства США (ICA) после выборов в стране в 2016 году. Как уточнил глава ЦРУ, тогда оценка выборов проводилась в рамках «нетипичного и коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы».

«Даже профессиональные сотрудники ЦРУ теперь признают, что [экс-директор ЦРУ Джон] Бреннан и его дружки сфальсифицировали ложную «оценку разведывательного агентства», чтобы навредить [президенту США] Трампу брехней «РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ». Продолжайте раскрывать правду, Рэтклифф!» — написал Трамп-младший.

Ранее ЦРУ опубликовало доклад о процедурных нарушениях при составлении оценки о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

В управлении назвали необоснованными суждения, что президент России Владимир Путин хотел помочь кандидату Дональду Трампу, а то, что ICA придало суждениям статус достоверных, «поставило под угрозу аналитическую целостность суждения».

После победы Трампа в 2016 году расследованием возможного вмешательства России в американские выборы занималась комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на американских избирателей при помощи поддельных аккаунтов в социальных сетях действительно было.

Москва неоднократно отрицала подобные обвинения. Установить сговор между избирательным штабом Трампа и Россией комиссии не удалось.